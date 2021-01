Padova, Valentini può lasciare per tornare in B. Rossettini potrebbe essere il sostituto

vedi letture

Nahuel Valentini si appresta a lasciare il Padova e la Serie C per approdare nuovamente in Serie B. Lo riferisce Padovagoal.it spiegando che l'argentino classe '88 avrebbe alcune offerte dalla serie cadetta e che la società biancoscudata per questo si starebbe muovendo alla ricerca di un valido sostituto. Si tratta di Luca Rossettini in scadenza di contratto con il Lecce. Nei prossimi giorni le due trattative potrebbero decollare con il classe '85 che tornerebbe così nella sua città d'origine e a vestire la maglia del Padova a distanza di 13 anni.