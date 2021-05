Palermo, Filippi ha convinto. Il tecnico potrebbe essere confermato per la prossima stagione

Il lavoro di Giacomo Filippi, subentrato a Roberto Boscaglia lo scorso marzo, sembra essere stato molto apprezzato dalla dirigenza del Palermo. Il tecnico ha infatti portato la squadra fino al primo turno della fase nazionale dei play off giocandosela alla pari con l’Avellino e venendo eliminato solo per il peggior posizionamento in classifica rispetto agli irpini. Secondo quanto riferito da Tuttopalermo.net la società starebbe valutando la conferma del tecnico per la prossima stagione alla luce dei risultati (9 vittorie in 14 partite) e dell’essere riuscito a dare un’impronta precisa alla squadra rosanero.