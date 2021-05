Palermo, Filippi in vista della Juve Stabia: "A questo punto i valori quasi si annullano"

“Giocare subito dopo una prestazione come contro il Teramo sarebbe stato meglio, però anche avere più tempo per recuperare le energie è stato utile. Domani scopriremo se sarà stato un bene o un male questo rinvio”. Il tecnico del Palermo Giacomo Filippi ha esordito così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia valida per il secondo turno dei play off di Serie C: “Non avere giocatori come Rauti e Lucca è una mancanza, ma fino ad ora la squadra ha sopperito alle assenze. Nei momenti di difficoltà aumentano le energie e aumenta il rendimento e poi non ho problemi di numeri, ho giocatori in abbondanza. Coi medici abbiamo deciso di salvaguardare Lucca anziché averlo al 60% e comunque senza di lui abbiamo fatto 14 punti quindi non siamo dipendenti dai suoi gol. - continua Filippi come riporta tuttopalermo.net - La Juve Stabia ha due risultati su tre e questo è un vantaggio, ma è anche vero che ha rischiato grosso nel primo turno. In questa fase poi i valori non dico che si annullino, ma quasi, quindi è tutto aperto”