Palermo, summit fra Sagramola, Castagnini e Boscaglia. Il tecnico chiede rinforzi dal mercato

La sconfitta interna subita dalla Virtus Francavilla ha acceso i riflettori sul momento del Palermo di Roberto Boscaglia, lontano ben 20 punti dalla prima posizione e ai margini della zona playoff nel girone C. Per questo motivo, si legge su La Gazzetta dello Sport ieri è andato in scena un confronto tra l'amministratore delegato Rinaldo Sagramola, il direttore sportivo Renzo Castagnini e il tecnico Roberto Boscaglia. Al centro dell'incontro questioni tecniche, con i dirigenti che hanno palesato i propri dubbi legati al rendimento della squadra. Il tecnico ex Entella, invece, pare aver chiesto ulteriori innesti dal mercato.