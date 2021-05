Perugia, Melchiorri guarda avanti: "L'ambizione è giocare in Serie A con questa maglia"

vedi letture

Nel corso di una diretta Instagram (sul profilo Mondo Interviste) il centravanti del Perugia Federico Melchiorri ha parlato della promozione conquistata quest’anno e della voglia di giocare ancora in Serie A: “Il Perugia è un’ottima società che non meritava assolutamente la Lega Pro. Ora siamo riusciti a riportarla in Serie B, ma l’ambizione è giocare in Serie A con questi colori. - continua Melchiorri come riporta Il Corriere dell’Umbria - La serie A è il sogno di ogni giocatore e averlo raggiunto in passato è un tesoro che mi riempie d’orgoglio. Sono felice di poterlo raccontare alle mie figlie”.