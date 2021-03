Pistoiese, Riolfo: "Se un mister lavora solo per salvaguardare il posto ha sbagliato tutto"

La classifica recita un quartultimo posto a quota 27 punti in 29 partite giocate: una media che non ha subito variazioni neppure con il cambio in panchina, ma che anzi, pare peggiorare di volta in volta.

Ed ecco che dopo il ko contro la Pro Vercelli, il tecnico della Pistoiese Giancarlo Riolfo ha parlato anche delle voci che lo vogliono in bilico: "Ho rapporti quotidiani con la società e sono sempre pronto a metterci la faccia: lavoro e cerco di metterci il massimo, di dare tutto per avere la forza di guardarci negli occhi anche dopo la partita. Ma dal 1 febbraio è tutto un susseguirsi di situazioni difficili da digerire. Se un allenatore lavora in funzione di salvaguardare il posto di lavoro, a mio avviso, ha sbagliato tutto".