Potenza, il presidente Caiata indagato dalla Procura di Siena per riciclaggio internazionale

Guai giudiziari per Salvatore Caiata, numero uno del Potenza e deputato di Fratelli d'Italia. Come riporta La Gazzetta dello Sport il 50enne imprenditore risulterebbe indagato in un'inchiesta della Procura della Repubblica di Siena su attività di riciclaggio internazionale. Da parte del club lucano nelle scorse ore non è stata presa alcune posizione ufficiale in quanto tale inchiesta niente ha a che vedere con gli interessi calcistici di Caiata.