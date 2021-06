Pres. Trento: "La C richiede una struttura di club diversa dalla D: Seeber uomo giusto"

A margine della presentazione del Dg Werner Seeber, in casa Trento, come riferiscono i canali ufficiali del club, è intervenuto il presidente Mauro Giacca: "Con il passaggio dal mondo dilettantistico a quello professionistico abbiamo la necessità di dare una diversa struttura al club. Lo richiede la nuova categoria, che affronteremo a partire dalla prossima stagione, perché la Lega Pro è veramente “un altro mondo” rispetto alla Serie D. Gli arrivi di Werner Seeber, che ricoprirà il ruolo di Direttore Generale, e di Renato Schena, quest’ultimo in qualità di Segretario Generale, sono necessari per compiere il salto di qualità e far sì che il club sia pronto all’impatto con l’ambito professionistico. Perché io e il Vice Presidente Enrico Zobele abbiamo scelto Seeber? È molto semplice: in primis perché si tratta di un professionista competente ed esperto che, non a caso, può vantare un curriculum di assoluto spessore, ma anche per le sue qualità umane. Sin dal primo colloquio ci ha convinto per entusiasmo e serietà e la decisione di puntare su di lui è stata una logica conseguenza. Il Trento ha voluto Seeber e Seeber ha voluto il Trento, questa potrebbe essere la sintesi perfetta. Siamo contenti e convinti della scelta che abbiamo operato e, dunque, auguriamo buon lavoro al nostro nuovo Direttore Generale e al Segretario Generale che lo affiancherà. Consentitemi di ringraziare chi, precedentemente, ha ricoperto questi ruoli e adesso, per disponibilità di tempo e responsabilità, non può continuare questo percorso. Questo discorso va allargato anche ad altre componenti del club: chi ha lavorato per riportare il Trento tra i “pro” dopo tempo immemorabile va applaudito e continuerà ad operare per il bene di questi colori, ma adesso è arrivato il momento di compiere il salto di qualità e, dunque, dobbiamo affidarci a chi nel calcio opera da professionista”.