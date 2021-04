Pres. Viterbese: "Investito due milioni di euro e accusati di non poterci permettere i playoff"

Dopo la larga vittoria per 5-2 sulla Casertana che ha permesso di ottenere la salvezza matematica il presidente della Viterbese Marco Arturo Romano si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Sono state dette cose volgari nei nostri confronti e anche delle fesserie - riporta tusciaweb.eu - qualcuno ha detto che abbiamo perso apposta a Catania perché non ci possiamo permettere di fare i playoff. Una squadra che spende due milioni di euro ha paura di spenderne 3mila per una trasferta? E’ stato anche detto che ho richiamato Maurizi per il minutaggio dei giovani che in questo momento non esiste più. Questo fa capire la cattiveria di alcuni tifosi che sono una piccola minoranza e rappresentano l’anti calcio. Ringrazio invece la maggioranza: sono tifosi veri così come gli ultras, che stimo tantissimo perché mi danno una carica incredibile. La Viterbese merita la serie B e la responsabilità di non averla mai fatta è anche di questa mentalità becera. Il nostro progetto è ambizioso fatto di giocatori forti, giovani, stadio e strutture. Romano ci mette soldi, impegno e tempo e lotterà per portare la Viterbese in serie B".