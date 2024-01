Ufficiale Pro Sesto, Massimo Paci nuovo tecnico: è lui l'erede di Francesco Parravicini

vedi letture

Serie C

Oggi alle 14:49 Serie C

Pro Sesto 1913 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Massimo Paci. Nato a Fermo nel 1978, nella sua carriera da calciatore Paci ha collezionato quasi 400 presenze tra Serie A, B e C con le maglie di Ancona, Juventus, Lecce, Genoa, Ascoli, Parma, Novara, Siena, Brescia e Pisa.

Nel 2016 ha iniziato la sua carriera da allenatore nella Civitanovese e nel Montegiorgio, per poi approdare a Forlì (Serie D) nella stagione 2019/2020. In quell’anno la squadra romagnola guidata dal neo allenatore biancoceleste è risultata la formazione con la miglior difesa del girone. L’anno successivo ha fatto il suo esordio tra i professionisti sulla panchina del Teramo, guidando la squadra abruzzese fino ai playoff. Paci vanta anche una breve esperienza in Serie B sulla panchina del Pordenone nel 2021. La stagione scorsa ha guidato la Pro Vercelli nel girone A.

Mister Paci arriva a Sesto insieme a Roberto Guana, suo storico collaboratore, il quale ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda.