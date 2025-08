Ufficiale Casarano, torna in rossazzurro il portiere classe 2003 Denny Pucci

Serie C

La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Denny Pucci, portiere, classe 2003.

Per Denny si tratta di un gradito ritorno avendo già indossato la casacca rossazzurra, in Serie D, in 27 partite, nel campionato 2023-2024.

Nella passata stagione Pucci ha difeso la porta della Fezzanese, nel girone E della Serie D: 31 presenze per lui.