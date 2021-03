Pro Vercelli-Como, è tutta questione di famiglia: si apre la sfida tra i fratelli Gatto

vedi letture

Era l'11 ottobre 2018, e il minuto 65 di Pro Vercelli-Carrarese: cambio offensivo per le bianche casacche, con una scena quasi da "Libro Cuore": tra gli applausi del "Piola", allora pieno, Leonardo Gatto fà spazio a Massimiliano Gatto, suo fratello. Il numero 11 che dà il cinque al numero 10.

Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata, Massimiliano la scorsa stagione è passato al Como mentre Leonardo... è tornato a Vercelli. Si, nel mezzo un anno alla Triestina, poi il rientro "in patria" e la buona stagione di questo anno, che sta vedendo il classe '92 tra i migliori protagonisti dei vercellesi, ieri vittoriosi sulla Pistoiese proprio grazie a una sua rete.

Rete che contro la Pro Sesto segnava invece Massimiliano, che ha permesso al suo Como di portare a casa tre punti fondamentali per la corsa alla promozione diretta in Serie B. E non solo, il gol è valso ai lariani anche un primato casalingo, quello di 8 vittorie su 8 sotto la gestione di Giacomo Gattuso.

Ironia della sorte, dopo la speciale domenica della famiglia Gatto, questo weekend, per la 28^ giornata del campionato di C, si giocherà Pro Vercelli-Como. Sfida praticamente al vertice, considerando che le due formazioni sono rispettivamente seconda a quota 56 e prima a 58; sorpasso dei piemontesi quindi possibile, ma attenzione, i lombardi hanno una gara in meno. Quindi eventuali tre punti a disposizione.

Anche se psicologicamente un minimo sovvertimento della classifica potrebbe far la differenza...