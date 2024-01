Ufficiale Pro Vercelli, dalla Cremonese arriva il figlio d'arte Frey. In prestito fino a giugno

Serie C

Oggi alle 14:09 Serie C

Come avevamo anticipato, l'avventura del terzino destro Daniel Frey al Gubbio era da considerarsi terminata, perché il classe 2001 era prossimo a trasferirsi alla Pro Vercelli. Così è stato, il giocatore, dopo sei mesi e 16 presenze all'attivo in Umbria, è passato alle bianche casacche, dove arriva in prestito dalla Cremonese fino al termine della stagione.

Ecco la nota dei piemontesi:

"La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto l'accordo per l'acquisizione a titolo temporaneo fino al 30 Giugno 2024 delle prestazioni sportive del difensore Daniel Frey.

Daniel inizia la sua carriera nelle giovanili del Chievo dove arriva a vestire la casacca della formazione U19. Nell'estate 2021 si trasferisce alla Cremonese prima delle esperienze con Carrarese e Gubbio.

Benvenuto Daniel!".