Ufficiale Pro Vercelli, esonerato Banchini: per i playout panchina affidata a Gardano

La Pro Vercelli ufficializza lo scossone in vista dei playout: per provare a salvarsi il club a esonerato Marco Banchini ed ha affidato la panchina a Massimo Gardano, che lavora nel settore giovanile ed è dunque promosso in vista dell'importante e delicato appuntamento.

Il comunicato della Pro Vercelli per il cambio in panchina

Questo il comunicato della Pro Vercelli che ufficializza il cambio in corsa: "La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver sollevato Marco Banchini dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, insieme al Vice Allenatore Edoardo Chiarini, al Collaboratore Tecnico Gaspar Lezcano e al Preparatore Atletico Lorenzo Mugnai.

Il Club ringrazia Mister Banchini e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro.

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Massimo Gardano.

Mister Gardano, già Responsabile del Settore Giovanile delle Bianche Casacche, torna sulla panchina della Prima Squadra dopo l’ottima esperienza nella seconda parte della stagione 2022/23 terminata con la salvezza all’ultima giornata sul campo del Lecco".