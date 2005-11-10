Ufficiale
Pro Vercelli, interrotto il rapporto professionale con il tecnico Michele Santoni
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F.C. Pro Vercelli 1892 comunica che, nell’ambito delle valutazioni effettuate sulla programmazione tecnica e sportiva del Club, è stato deciso di interrompere il rapporto professionale con il Sig. Michele Santoni, che non guiderà la Prima Squadra nella stagione 2026/2027.
F.C. Pro Vercelli 1892 ringrazia Michele Santoni per il lavoro svolto e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera professionale.
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