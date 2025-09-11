Ufficiale
Renate, tesserato il portiere classe 2005 Alessandro Rossi: arriva dalla Tritium
TUTTO mercato WEB
AC Renate comunica di aver tesserato il portiere Alessandro Rossi, che andrà a completare il pacchetto degli estremi difensori a disposizione del preparatore dei portieri Maurizio Monguzzi.
Classe 2005, Rossi proviene da due stagioni in Serie D, nelle quali ha collezionato 28 presenze, indossando le maglie di Tritium (2023/2024), Varzi e Vogherese (2024/2025).
