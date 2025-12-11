Ufficiale
Guidonia Montecelio, risoluzione consensuale del contratto con Alessandro Rossi
Il Guidonia Montecelio 1937 FC comunica ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto in essere con il calciatore Alessandro Rossi.
Ad Alessandro un ringraziamento per quanto fatto in rossoblù, per la professionalità sempre dimostrata, per essere stato protagonista della vittoria del campionato di Serie D 2024/2025 e il più caloroso in bocca al lupo per il proseguimento della carriera.
