Sudtirol, si ferma Italeng: lesione muscolare al soleo sinistro per l'attaccante
Il SudTirol ha reso note le condizioni dell'attaccante Italengo infortunatosi nella scorsa settimana e non convocato per la sfida di campionato contro la Carrarese nello scorso fine settimana. Per il classe 2001 è stata evidenziata una lesione muscolare alla gamba sinistra che però non dovrebbe tenerlo fuori a lungo essendo solamente di primo grado. Italeng dunque potrebbe essere già recuperato per la sfida contro il Modena dopo la pausa per le nazionali. Questo il comunicato del club altoatesino:
"In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunica il seguente aggiornamento relativo alla prima squadra.
Gli accertamenti strumentali eseguiti presso la Casa di Cura S. Maria - Marienklinik di Bolzano hanno evidenziato che Jonathan Italeng ha riportato una lesione di primo grado al muscolo soleo della gamba sinistra. Il calciatore ha già avviato il percorso riabilitativo".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.