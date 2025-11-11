Sudtirol, si ferma Italeng: lesione muscolare al soleo sinistro per l'attaccante

Il SudTirol ha reso note le condizioni dell'attaccante Italengo infortunatosi nella scorsa settimana e non convocato per la sfida di campionato contro la Carrarese nello scorso fine settimana. Per il classe 2001 è stata evidenziata una lesione muscolare alla gamba sinistra che però non dovrebbe tenerlo fuori a lungo essendo solamente di primo grado. Italeng dunque potrebbe essere già recuperato per la sfida contro il Modena dopo la pausa per le nazionali. Questo il comunicato del club altoatesino:

"In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunica il seguente aggiornamento relativo alla prima squadra.

Gli accertamenti strumentali eseguiti presso la Casa di Cura S. Maria - Marienklinik di Bolzano hanno evidenziato che Jonathan Italeng ha riportato una lesione di primo grado al muscolo soleo della gamba sinistra. Il calciatore ha già avviato il percorso riabilitativo".