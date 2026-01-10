Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ravenna, arriva Jonathan Italeng dall'Atalanta. Obbligo di riscatto in caso di Serie B

© foto di Gianni Mattonai
Luca Bargellini
Oggi alle 13:11Serie C
Luca Bargellini

Il Ravenna FC comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta per il tesseramento di Jonathan Italeng, attaccante classe 2001.

Il trasferimento avviene a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di promozione.

Nato a Yaoundé (Camerun) il 18 gennaio 2001, Italeng è cresciuto nei settori giovanili di Chievo Verona e Atalanta, con cui ha vinto Scudetto Primavera e Supercoppa, maturando anche esperienza in UEFA Youth League. Il suo percorso tra i professionisti lo ha visto protagonista in Serie C con Taranto, Lecco, Aquila Montevarchi, Atalanta U23, Trento e Pontedera, dove nella scorsa stagione ha realizzato 12 reti in campionato e 2 in Coppa di Serie C. Nella prima parte dell’attuale annata ha inoltre collezionato 6 presenze in Serie B con il Südtirol.

Attaccante fisico e dinamico, capace di attaccare la profondità e di incidere in zona gol, Italeng arriva a Ravenna con l’obiettivo di dare un contributo immediato al reparto offensivo.

Il calciatore sarà già a disposizione per la gara odierna e ha scelto la maglia numero 79.

