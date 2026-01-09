Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

SudTirol, termina l'esperienza di Italeng. Il calciatore fa ritorno all'Atalanta

© foto di Gianni Mattonai
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:17Serie B
Tommaso Maschio

Dopo solo sei mesi l'avventura in Serie B dell'attaccante Italeng si esaurisce. Il SudTirol, dove è sceso in campo in sette occasioni per un totale di appena 132 minuti, ha annunciato la risoluzione anticipata del prestito del classe 2001 con l'Atalanta. Questo il comunicato:

"L'FC Südtirol comunica che l’accordo di prestito annuale relativo a Jonathan Italeng Ngock è stato risolto anticipatamente e consensualmente con la società Atalanta Bergamasca Calcio, titolare dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore.

Italeng è approdato all'FCS nell'estate 2025 e, nella prima metà della stagione, ha collezionato sette presenze e un assist.

L'FC Südtirol ringrazia Jonathan Italeng Ngock per l'impegno profuso e gli augura le migliori fortune nel prosieguo della sua carriera".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
