Ufficiale SudTirol, termina l'esperienza di Italeng. Il calciatore fa ritorno all'Atalanta

Dopo solo sei mesi l'avventura in Serie B dell'attaccante Italeng si esaurisce. Il SudTirol, dove è sceso in campo in sette occasioni per un totale di appena 132 minuti, ha annunciato la risoluzione anticipata del prestito del classe 2001 con l'Atalanta. Questo il comunicato:

"L'FC Südtirol comunica che l’accordo di prestito annuale relativo a Jonathan Italeng Ngock è stato risolto anticipatamente e consensualmente con la società Atalanta Bergamasca Calcio, titolare dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore.

Italeng è approdato all'FCS nell'estate 2025 e, nella prima metà della stagione, ha collezionato sette presenze e un assist.

L'FC Südtirol ringrazia Jonathan Italeng Ngock per l'impegno profuso e gli augura le migliori fortune nel prosieguo della sua carriera".