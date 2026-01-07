Focus TMW La Top 11 del Girone A di Serie C: Cittadella, tre punti VITAli

E’ andata in archivio la 20^ giornata nel Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Cittadella-Virtus Verona 4-1

Trento-Giana Erminio 3-1

Ospitaletto Franciacorta-Lecco 1-1

Pro Vercelli-Pro Patria 1-0

Renate-Pergolettese 2-1

Arzignano Valchiampo-Union Brescia 1-2

Inter U23-Novara 0-0

Lumezzane-Vicenza 1-1

Dolomiti Bellunesi-Albinoleffe 2-0

Triestina-Alcione Milano 1-2

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 5-3-2:

Drago (Lumezzane): sta diventando presenza costante nella nostra rubrica, ma sarebbe ingeneroso non premiarlo anche stavolta visto che giganteggia a cospetto della capolista Vicenza. Due grandi interventi nel primo tempo, poi la paratona su Alessio al 63’ che evita lo 0-2.

Cuomo (Vicenza): solita prova molto solida in fase difensiva, forse è l’unico in retroguardia a non avere responsabilità sulla rete del Lumezzane. Attento nell’anticipo, molto bravo a presidiare la zona di competenza, partecipa anche all’azione che porta al gol dei biancorossi.

Angeli (Cittadella): ultima apparizione con la maglia granata oltre 230 giorni fa, forse anche per questo entra in campo con una carica agonistica decisamente superiore alla media. Una grande chiusura in scivolata dopo pochi minuti fa capire da subito agli avversari che, dalle sue parti, non si passa. Determinante.

Silvestri (Brescia): nella nostra top 11 di fine 2025 avevamo premiato anche lui come uno dei migliori difensori del girone d’andata. Dopo un iniziale e fisiologico periodo di ambientamento ha preso per mano i compagni di squadra formando con Sorensen un tandem di spessore assoluto per la categoria. Perfette le sue letture, quando decide di giocare d’anticipo non ce n’è per nessuno.

Scuderi (Alcione Milano): la miglior partita della stagione per il numero 73. Se è vero che i gol decisivi li segnano Marconi e Pitou, è altrettanto vero che il terzino ha disputato una gara di altissimo livello, con corsa continua sulla corsia di competenza e tanti cross deliziosi per i compagni. Attento e ordinato anche in copertura.

Gobetti (Dolomiti Bellunesi): Palla perfetta di Mignanelli che, dalla sinistra, trova Marconi sul secondo palo. La punta serve a sua volta di prima il difensore che, al centro dell'area, trafigge Baldi con un tiro imparabile che vale l’1-0. Due volte decisivo su De Paoli.

Vita (Cittadella): entra a metà primo tempo e ha un impatto devastante, lo conferma il bellissimo gol siglato direttamente su punizione. Illumina la scena con giocate di categoria nettamente superiore, a referto quattro assist deliziosi con i quali smarca i compagni a tu per tu con il portiere ospite. Il migliore in campo per distacco.

Di Cosmo (Novara): Dossena, all’esordio sulla panchina dei piemontesi, ha chiesto equilibrio tattico e sacrificio in non possesso per tornare dalla trasferta di Monza con almeno un punto. La sua squadra interpreta alla perfezione i suoi dettami e lui è fondamentale con una serie di raddoppi di marcatura essenziali. Non manca il suo apporto in fase offensiva, 95 minuti di qualità e quantità che certificano anche una buona condizione atletica.

Burruano (Pro Vercelli): il 2025 si era chiuso con una sconfitta per 0-5 e la squadra è scesa in campo con tanta carica agonistica per riscattarsi e sancire la pace con una tifoseria che era rimasta sconcertata dalla peggior prestazione degli ultimi mesi. L’1-0 sulla Pro Patria consente di allontanarsi in modo forse definitivo dalla zona rossa e di alimentare le speranze playoff: bravo lui a tramutare in rete una mischia nell’area di rigore biancazzurra.

Rabbi (Cittadella): mattatore del derby con la Virtus Verona, attacca la profondità con movimenti sincronizzati e precisi che creano scompiglio alla retroguardia avversaria. Doppietta fondamentale in ottica playoff, le sue giocate divertono ed esaltano il pubblico del Tombolato.

Pellegrini (Trento): funziona alla perfezione il tandem con Dalmonte, due calciatori che hanno le caratteristiche giuste per integrarsi al meglio. Sfrutta un assist dell’ex Salernitana per segnare la rete del vantaggio, concede il bis direttamente su calcio di rigore.

Emanuele Troise (Lumezzane): quando si legge la classifica ricordiamoci sempre da dove è partito quando ha ereditato questa squadra. Il pari contro il Vicenza conferma la tendenza a giocare le migliori gare contro le big del campionato.