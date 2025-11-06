Cittadella, Iori: "Non ci siamo posti un obiettivo. Valuteremo alla fine dell'andata"

Alessio Vita, capitano del Cittadella, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento della formazione di Manuel Iori. Questo è quanto riportato da TrivenetoGoal.it: "Abbiamo capito che la Serie C è un campionato difficile. Alla base ci deve essere sempre l’atteggiamento giusto e la voglia di lottare su ogni pallone. Solo dopo viene la parte tecnico-tattica. Abbiamo sistemato qualcosina e ora si vedono i risultati. Il nuovo modulo ci ha dato più solidità e più equilibrio. Con due punte davanti e i quinti che accorciano meglio, riusciamo anche a essere più pericolosi in zona gol. Ora dobbiamo solo sfruttare meglio le occasioni, perché se non chiudi le partite rischi sempre qualcosa.

L’importante è tenere sempre alta la concentrazione e non dare nulla per scontato. Tutte le partite sono difficili, soprattutto fuori casa. La base è l’umiltà: non abbiamo fatto ancora nulla. Siamo partiti male e dobbiamo continuare a pedalare, con entusiasmo e lucidità

In questo campionato non bisogna sottovalutare nessuno. Tutte le squadre che abbiamo incontrato sono organizzate. Sarà una partita dura, da lottare e da sudare. Dovremo essere bravi a prepararci bene e portare gli episodi dalla nostra parte.

Questo modulo richiede più inserimenti da parte delle mezzali. Per le mie caratteristiche è ideale. Domenica è andata bene, sono contento di essermi sbloccato e spero di farne altri così. La mezzala è un ruolo che ho sempre ricoperto e che mi piace. Mi sento nel vivo del gioco e riesco ad aiutare di più la squadra. Ma non abbiamo ancora fatto nulla: dobbiamo continuare così, recuperare i punti persi all’inizio e migliorare ancora.

Non sono uno che parla tanto nello spogliatoio. Preferisco dare l’esempio con gli atteggiamenti e le prestazioni. La squadra ha recepito quanto noi vecchi teniamo a questa società e a riconquistarci quello che abbiamo perso. La partenza difficile ci ha fatto male, ma ci è servita: abbiamo imparato la lezione.

Non ci siamo posti obiettivi. Pensiamo una partita alla volta. Prepariamo ogni gara nel miglior modo possibile e poi, a fine girone d’andata, vedremo dove siamo. Ora testa ai Dolomiti, poi penseremo alla successiva.

Non ho mai avuto l’assillo dei numeri. Voglio solo fare partite complete e dare una mano alla squadra. Se arrivano gol o assist, meglio. Ma contano gli obiettivi di gruppo: le soddisfazioni personali vengono dopo.

Soprattutto sull’ultimo tiro pensavo fosse gol, invece ci è arrivato con la punta delle dita. Peccato, avrebbe chiuso la partita, ma va bene così: l’importante era vincere.

Stiamo migliorando molto anche nella costruzione. Forse ci manca solo il chiudere prima le partite, ma ci stiamo lavorando. Gli attaccanti fanno un grande lavoro anche in fase difensiva. L’obiettivo è migliorare ogni dettaglio per arrivare a prestazioni sempre più complete".