Samb, Maxi Lopez e Montero mettono mano al portafoglio: hanno pagato la trasferta a Pesaro

In attesa di capire come si concluderà la trattativa fra Domenico Serafino e Kim Dae Jung, col secondo che sarebbe molto vicino all’acquisizione del pacchetto di maggioranza, in casa Sambenedettese i problemi non mancano. È infatti in arrivo una penalizzazione per le inadempienze legate agli stipendi, ma anche le trasferta sono diventare un problema. Come riporta La Nuova Riviera le spese della trasferta di Pesaro dello scorso fine settimana sono state pagate da Maxi Lopez e Paolo Montero, il centravanti e il tecnico della squadra marchigiana, hanno messo mano al portafoglio per evitare un clamoroso forfait.