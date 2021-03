Samb, Serafino verso l'addio. Sarà il sudcoreano Kim il nuovo azionista di maggioranza

Sembra giunta al termine l’avventura di Domenico Serafino alla guida della Sambenedettese. Nella giornata di oggi il club con una nota ufficiale ha comunicato che è in corso una ridistribuzione delle quote fra lo stesso Serafino e il socio di minoranza Kim Dae Jung, che nei giorni scorsi aveva fatto sapere di essere pronto a subentrare e investire nel club. Secondo quanto riferito da Tuttosamb.it l’imprenditore italo-argentino avrebbe accettato la proposta del sudcoreano cedendogli la quota di maggioranza del club, anche se non è ancora chiaro se nella sua totalità o mantenendo una piccola parte. Kim, una volta completato questo passaggio, metterebbe mano al portafoglio per pagare tutte le spettanze dei dipendenti per poi investire nella crescita del club marchigiano. Resta però da capire quali saranno gli uomini di fiducia dell’uomo d’affari, che vive in Florida, che gestiranno quotidianamente e da vicino la Samb nel prossimo futuro.