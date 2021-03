Sambenedettese, resa dei conti fra i soci. Kim: "Ho versato 2 milioni. Serafino invece?"

Siamo quasi alla resa dei conti in casa Sambenedettese dove si attende la conferenza stampa del presidente Domenico Serafino fissata nella giornata di domani in cui dovrà fare chiarezza sui problemi societari e il mancato pagamento degli stipendi. Il socio dell'uomo d'affari argentino, il sudcoreano Kim Dae Jung, ha infatti parlato al Corriere Adriatico della situazione del club: "L'accordo tra me e Serafino ha previsto per la Samb un investimento di 2 milioni di euro ciascuno, con l'attribuzione a Domenico Serafino del 51% delle quote e il 49% al sottoscritto. Io i 2 milioni di euro li ho versati e ho chiesto come siano stati investiti, ma non ho ottenuto risposta. Vorrei avere un riscontro anche sull'effettivo versamento da parte del mio socio. - continua il sudcoreano - C'è un accordo con Serafino in relazione ad un prestito fatto a suo favore. Se non avesse provveduto alla restituzione, avrebbe trasferito al sottoscritto un ulteriore 4% delle quote della Sudaires consentendo di raggiungere il 53% e quindi la maggioranza. Da parte mia sono disponibile a gestire la Samb, facendo importanti investimenti e per avere un buon rapporto con città e tifosi ma per l'immediato non ci sarebbe spazio per Serafino".