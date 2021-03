Sambenedettese, dopo la lite a distanza Serafino e Kim negoziano la ridistribuzione delle quote

Si vede la luce in fondo al tunnel in casa Sambenedettese? Forse si, stando almeno a quanto riferisce la società mediante la nota ufficiale che di seguito riportiamo:

"In queste ore gli avvocati Flavia Tortorella e Fabrizio Acronzio, per conto dei rispettivi assistiti, Domenico Serafino e Kim Dae Jung stanno elaborando un accordo per garantire la stabilità operativa e sportiva della SS Sambenedettese attraverso la ridistribuzione delle quote del capitale sociale della Sudaires, socio unico del Club.

I legali contano di perfezionare la bozza di accordo da sottoporre ai rispettivi clienti nel volgere di pochi giorni".

Come infatti è noto, alla base della crisi del club rossoblu, ci sarebbero delle divergenze tra le due parti in merito alla gestione patrimoniale della stessa società, con il coreano che ha poi accusato Serafino di non aver contribuito alla questione in egual modo.