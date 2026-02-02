TMW
Virtus Entella, è fatta per Stabile, ma nessun prestito
Come anticipato pochi minuti fa, la Virtus Entella ha praticamente concluso la trattativa per Davide Pio Stabile (21) dalla Vis Pesaro. Entro questa sera saranno apposte le firme su un contratto triennale.
Contrariamente a quanto ipotizzato fino ad ora, l'attaccante scuola Napoli ed Atalanta si trasferirà da subito in Liguria, per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Andrea Chiappella.
