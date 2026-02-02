TMW
Virtus Entella, bomber in arrivo: ai dettagli per Davide Pio Stabile
Dopo aver superato la concorrenza di club come Genoa e Cagliari, la Virtus Entella si appresta a tesserare Davide Pio Stabile (21), secondo informazioni raccolte da TMW.
Il centravanti sta vivendo un'ottima stagione in serie C con la Vis Pesaro, tanto da aver siglato il settimo goal stagionale contro la Pianese, decisivo ai fini della vittoria.
Non dovrebbe essere l'ultima apparizione del giocatore con la maglia dei marchigiani, perché l'intento sarebbe quello di lasciare Stabile in prestito sino a fine campionato.
