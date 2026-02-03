Stabile si presenta all'Entella: "Trattativa nata nelle ultime ore. Un onore essere qui"

“È stata una trattativa nata nelle ultime ore di mercato. Voglio ringraziare il direttore, la società e il mister per avermi scelto". L'attaccante Davide Pio Stabile, arrivato nell'ultima giornata di calciomercato dalla Vis Pesaro, dove aveva realizzato 7 gol in 22 presenze, ha parlato così ai canali ufficiali della Virtus Entella dicendosi felice del salto di categoria: "Per me è un onore essere qui e non vedo l’ora di mettere a disposizione del club la mia fame e la mia voglia di aiutare la squadra".

Spazio poi alle caratteristiche e agli obiettivi per questi prossimi sei mesi: "Mi ritengo un attaccante generoso, che in campo cerca di dare tutto quello che ha per supportare i compagni. Mi metto a disposizione dell’allenatore, pronto a dare il mio contributo. - prosegue il classe 2004 - Questo per me è un passaggio importante della mia carriera: lo volevo fortemente e adesso devo solo dimostrare di essere all’altezza di questa maglia e di questa categoria".