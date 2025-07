Ufficiale Sambenedettese, Kerjota lascia l'Italia e vola in Scozia: ha firmato con gli Hearts

Sabah Kerjota, attaccante albanese classe 2001, lascia la Serie C e l'Italia e vola in Scozia. È ufficiale il suo passaggio dalla Sambenedettese agli Hearts, club scozzese di prima divisione. Di seguito la nota ufficiale del club scozzese: "L'Heart of Midlothian è lieto di annunciare l'ingaggio dell'ala albanese Sabah Kerjota. Il ventitreenne Sabah si unisce ai Jambos con un contratto triennale proveniente dall'US Sambenedettese, squadra di Serie C italiana, per una cifra non resa nota, soggetta all'autorizzazione internazionale e all'approvazione della Federcalcio scozzese.

Proveniente dal vivaio del KF Vllaznia Shkoder, uno dei club albanesi di maggior successo, Sabah si è trasferito in Italia nel 2021.

Ha iniziato a segnare nella stagione 2022/23 con l'FC Vigor Senigallia, segnando nove gol e realizzando 13 assist nella sconfitta nella finale play-off di Serie D. La stagione successiva ha visto un aumento dei gol, con Sabah che ha segnato 10 gol e 16 assist. La scorsa stagione è arrivato il passaggio alla Sambenedettese, un'esperienza positiva. I 10 gol e i 13 assist di Sabah hanno contribuito alla vittoria del campionato e, di conseguenza, alla promozione in Serie C