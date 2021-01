Serie C, i risultati dei recuperi: vittorie esterne per Como e Casertana. Carpi ko a Matelica

Questo pomeriggio si sono giocati tre recuperi, uno per girone, di Serie C che hanno visto due vittorie esterne e una interna. Nel Girone A il Como ha piazzato il colpaccio espugnando il terreno dell'Alessandia per 2-0 e portandosi così a-2 dal Renate capolista. Nel Girone B invece il Matelica ha colto i tre punti fra le mura amiche contro il Carpi metendo fine alla striscia positiva degli emiliani e portandosi al nono posto in classifica scavalcando Virtus Verona e Feralpisalà. Infine nel Girone C la Casertana ha battuto in trasferta il Bisceglie in uno scontro salvezza portandosi a +5 dalla zona calda e mettendo nel mirino la Juve Stabia decima che ora dista appena due lunghezze.

Alessandria-Como 0-2 (19° Cicconi, 82° Terrani)

Matelica-Carpi 1-0 (69° Volpicelli)

Bisceglie-Casertana 0-1 (46° Cuppone)