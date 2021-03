Serie C, i risultati del Girone A: impresa Livorno contro la Pro Vercelli. Anche il Renate ko

Cade a sorpresa la Pro Vercelli terza in classifica, che nel pomeriggio del Girone A di Serie C perde in Toscana in casa del Livorno ultimo. Sconfitta anche della Carrarese contro la Pergolettese, mentre vince il Novara con il Grosseto, così come la Giana Erminio, che a sorpresa batte il Renate. Di seguito i risultati dell'ultimo turno.

Alessandria-Lucchese 5-2

Giana Erminio-Renate 2-1

Livorno-Pro Vercelli 2-1

Novara-Grosseto 1-0

Pergolettese-Carrarese 2-0

17.30 Pro Sesto-Piacenza