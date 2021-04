Serie C, il Perugia batte il Ravenna e vola al 2^ posto. Colpaccio Vibonese: ko l'Avellino

vedi letture

Al via quest'oggi la 36^ giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi lunedì.

Nel confronto del Girone B, il Perugia muove passi importanti battendo 0-3 il Ravenna in terra romagnola: tre punti che lasciano i giallorossi all'ultimo posto della graduatoria, e proiettano il Grifo al primo posto in coabitazione del Padova, che scenderà in campo domani.

Nel Girone C, invece, passo falso dell'Avellino, ancora in piena lotta per mantenere il secondo posto: la Vibonese, infatti, ha battuto la formazione irpina per 2-0, grazie alle reti di Pugliese e Tumbarello.

Di seguito, il programma completo di questo turno:

GIRONE A

Domenica 18 aprile ore 15:00

Lecco-Olbia

Domenica 18 aprile ore 17:30

Grosseto-Pro Sesto

Livorno-Como

Piacenza-AlbinoLeffe

Renate-Juventus U23

Domenica 18 aprile ore 20:30

Alessandria-Pergolettese

Carrarese-Lucchese

Giana Erminio-Pro Patria

Novara-Pistoiese

Rinviata per Covid-19

Pontedera-Pro Vercelli

GIRONE B

Già giocata

Ravenna-Perugia 0-3 (54' Rosi, 74' Bianchimano, 89' Burrai)

Domenica 18 aprile ore 15:00

Gubbio-Mantova

Legnago-Arezzo

Matelica-Fano

VirtusVecomp Verona-Sambenedettese

Domenica 18 aprile ore 17:30

Feralpisalò-Carpi

Modena-Padova

Domenica 18 aprile ore 20:30

Cesena-Imolese

Vis Pesaro-Fermana

Lunedì 19 aprile ore 21:00

Triestina-SudTirol

GIRONE C

Già giocata

Vibonese-Avellino 2-0 (19' Pugliese, 96' Tumbarello)

Domenica 18 aprile ore 12:30

Casertana-Juve Stabia

Catanzaro-Catania

Domenica 18 aprile ore 15:00

Bari-Palermo

Foggia-Paganese

Domenica 18 aprile ore 17:30

Potenza-Monopoli

Teramo-Bisceglie

Virtus Francavilla-Viterbese

Rinviata per Covid-19

Cavese-Turris