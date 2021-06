Serie C, l'ultima chiamata: oggi l'iscrizione. Il Teramo c'è: poi via a un progetto con i giovani

L'annuncio shock delle scorse settimane aveva tenuto Teramo e il Teramo con il fiato sospeso, ma adesso la situazione sembra vagamente rientrata e l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C dovrebbe esser garantita.

Come infatti riferisce Il Messaggero - ed. Abruzzo, "c'è attesa in città anche per capire quali saranno i passi successivi della società biancorossa. C'è infatti da recuperare un ritardo accumulato sotto il profilo della programmazione tecnica, soprattutto considerando che, tra meno di un mese, è fissato di solito il raduno annuale che dà il via alla preparazione estiva. Allo stato attuale, ipotizzando che non ci saranno a stretto giro nuovi ingressi in società per affiancare il presidente Franco Iachini, la sensazione è che si potrebbe portare avanti un progetto improntato soprattutto sull'utilizzo dei giocatori più giovani".