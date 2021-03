Serie C, la Sambenedettese strappa un pari al Curi. Col Perugia finisce 1-1

Il Perugia frena e rischia di vedere scappare via il Padova in vetta al Girone B della Serie C. Nella sfida del Curi contro la Sambenedettese succede tutto in tre minuti a cavallo della mezz’ora di gioco. Apre le marcature Murano per i padroni di casa che sfrutta al meglio un cross di Falzerano per battere di testa Fusco. La risposta arriva poco dopo con una punizione capolavoro di Lombardo che lascia senza scampo Fulignati. Nella ripresa tante occasioni da ambo le parti, con il Perugia che reclama anche un calcio di rigore, ma il risultato non cambia più con la Samb che porta a casa un pari e muove la classifica dopo tre sconfitte di fila.

Perugia-Sambenedettese 1-1 (30° Murano; 33° Lombardo)