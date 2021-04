Serie C, la Viterbese riapre la corsa play off: 5-2 alla Casertana nel posticipo

vedi letture

La Viterbese vince contro la Casertana a riapre la corsa all’ultimo posto nei play off portandosi a -2 dai campani che ora occupano la decima posizione. Gara vivace e combattuta quella di Viterbo coi padroni di casa che vanno due volte in vantaggio dopo appena tre minuti con Mbende subendo però il pari al 9° a opera di Pacilli. Nel finale di primo tempo succede di tutto con Murillo che riporta avanti i padroni di casa e Del Grosso che lascia i suoi in dieci. Nonostante l’uomo in meno la Casertana trova il pari con Matos al 55°, ma dopo l’ora di gioco arriva l’uno-due degli avversari con Simonelli e Tounkara che in quattro minuti chiudono la gara prima che al 90° arrivi anche il pokerissimo a firma Tassi.