Serie C, playoff promozione: rinviata a data da destinarsi Triestina-Virtus Verona

La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto - del provvedimento del Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Azienda ULSS n. 9–Scaligera pervenuto in data 07.05.2021 con oggetto “Focolaio di Sars-Cov-2 nel gruppo squadra della società Virtusvecomp Verona”, nella quale viene comunicata “con urgenza la necessità di non disputare la partita con la Triestina prevista nella giornata di domenica 9 maggio al fine di arginare il contagio”; - della successiva comunicazione del Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Azienda ULSS n. 9–Scaligera, con pari oggetto, pervenuta in data 08.05.2021; in dipendenza di quanto sopra dispone che la gara Triestina-Virtusvecomp Verona, in programma domenica 9 maggio 2021, Stadio “Nereo Rocco”, Trieste, venga rinviata a data da destinarsi.