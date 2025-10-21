Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Torino, Nkounkou scala gerarchie e si avvicina al riscatto: può arrivare già nei prossimi mesi

Simone Bernabei
Oggi alle 11:53Serie A
Simone Bernabei

Nelle ultime sfide di campionato, il Torino ha scoperto le qualità di Niels Nkounkou, esterno mancino arrivato in estate e che piano piano sta convincendo sempre più mister Marco Baroni, col 24enne che sta prendendo sempre più spazio a discapito di Cristiano Biraghi.

In casa granata c'è grande soddisfazione per il suo rendimento, col francese che dal giorno del suo arrivo ha messo insieme 4 presenze complessive fra campionato e Coppa Italia fornendo anche l'assist a Roma per Che Adams, nella gara contro la Lazio. Una crescita che, scrive Tuttosport, lo avvicina al rinnovo: arrivato in prestito oneroso da 500 mila euro, al raggiungimento delle 15 presenze scatterà l'obbligo, col Torino che verserà a quel punto 5 milioni nelle casse dell'Eintracht Francoforte.

Di riscatti ha parlato nelle scorse ore anche il presidente Urbano Cairo, rispondendo così ad una domanda sulla situazione di Simeone: "E' un prestito con un riscatto che diventa obbligatorio in modo molto facile. Lo consideriamo un giocatore acquistato e siamo molto contenti. Simeone mi piaceva da tempo. Quest'estate ho detto al mister di prenderlo subito e anticipare tutti invece di inseguire un altro attaccante difficilmente prendere. A Simeone ci pensavamo già da tempo, già da gennaio della scorsa stagione".

