Schuurs, due anni fa l'inizio del calvario. Due mesi prima era l'alternativa a Pavard

Ci sono stati giorni nell'estate 2023 in cui l'Inter stava seriamente pensando di chiudere l'acquisto del difensore olandese Perr Schuurs per rinforzare il suo pacchetto arretrato. Erano i giorni in cui non si arrivava a una quadra col Bayern Monaco per Benjamin Pavard e allora il club nerazzurro, col triplice fischio della finestra di calciomercato sempre più vicino, aveva iniziato a sondare anche altre piste. Soprattutto Schuurs, calciatore che in quella finestra di calciomercato aveva una valutazione da 40 milioni di euro. Proprio quell'estate il Crystal Palace si spinse fino a 32 milioni di euro: proposta rifiutata. C'erano anche il Tottenham e il Liverpool, ma alla fine il calciatore classe '99 restò in granata visto che l'Inter il 30 agosto chiuse l'acquisto di Pavard dal Bayern per trenta milioni di euro più due di bonus.

Nessun quella estate poteva immaginare cosa sarebbe successo dopo. Cosa sarebbe successo esattamente due anni fa. Era infatti il 21 ottobre 2023 quando Schuurs, in campo proprio contro l'Inter, rimediò un brutto infortunio. "Gli esami strumentali eseguiti su Perr Schuurs - recitava la nota pubblicata due giorni dopo l'infortunio - hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore eseguirà a breve la consulenza ortopedica chirurgica".

Allora si pensava che Schuurs sarebbe tornato a disposizione del Torino con l'inizio della stagione successiva. Nessuno invece poteva immaginare che due anni più tardi non avrebbe ancora rivisto il campo. Le cure ricevute in Olanda nei mesi successivi all'operazione non si sono rivelate quelle giuste. Schuurs nell'estate 2024 è volato a Londra, dal dottor Williams che consigliò al giocatore una terapia conservativa e non un nuovo intervento chirurgico. Qualche mese in Inghilterra e poi il ritorno a Torino per iniziare il lavoro con lo staff granata. "Il ginocchio non mi fa più male nemmeno sotto sforzo, sto meglio: il mio ritorno in campo sarà tra settembre e ottobre", disse Schuurs lo scorso maggio. Peccato però che ottobre stia finendo e di Schuurs in campo, a due anni dall'infortunio, ancora non c'è traccia.