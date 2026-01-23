TMW Il Catania chiude anche per Cargnelutti del Crotone: contratto fino al 2028 con opzione

Già ormai da diversi giorni, come avevamo anticipato, il Catania stava lavorando all'acquisto del centrale difensivo Riccardo Cargnelutti, attualmente in forza al Crotone, e passi avanti in tal senso sembrano essere stati fatti. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il club siciliano - al comando della classifica del Girone C di Serie C - ha strappato il 'sì' dei calabresi, e ha prelevato a titolo definitivo il classe 1999. Per lui, contratto fino al 2028 con opzione al 2029.

Sarebbe questo il quarto acquisto del club - ammesso non arrivino altre ufficialità prima - dopo quelli di Giovanni Bruzzaniti dal Pineto, Fabio Ponsi dal Modena e Mirko Miceli dal Monopoli, tutti prelevati a titolo definitivo dai rispettivi club.