SudTirol, Vinetot: "Difficile trovare una realtà come questa. Orgoglioso di continuare"

vedi letture

"Sono orgoglioso di stare qui. Ho ricevuto tanti attestati di stima da parte di questo club, nel quale mi sono trovato a meraviglia sin dal primo giorno e dalla gente". Esordisce così il centrale del SudTirol Kevin Vinetot dopo il rinnovo di contratto ai canali ufficiali del club altoatesino: "Sono onorato di continuare a vestire la casacca dell’FC Südtirol, società di grande professionalità. È difficile trovare realtà come questa, è importantissimo essere in un club in cui ci sono tutte le condizioni per lavorare nel migliore dei modi. - conclude il francese parlando dell'ultima annata - La stagione che si è ormai conclusa è stata ricca di soddisfazioni. Ci è mancato poco, pochissimo per far diventare un grande campionato in un campionato straordinario. Ho lavorato in un gruppo di splendide persone e sono sicuro che sarò così anche nel prossimo futuro. Non vedo l’ora di ricominciare per portare avanti lo splendido progetto di una società che è cresciuta tantissimo e bene”.