Ufficiale Ternana, arrivano anche Passador fra i pali e Fazzi in difesa

Non solo gli acquisti di Aaron Ciammaglichella dal Torino ed Enrico Brignola dal Catanzaro e la cessione di Denis Franchi alla Pro Vercelli. La Ternana ha annunciato altri due movimenti di mercato.

Dal Torino arriva il portiere Pietro Passador, che era a Vercelli nella prima parte di stagione, mentre per rinforzare le difesa arriva dalla Lucchese a titolo definitivo Nicolò Fazzi.

Il difensore toscano classe ’95 si lega alle Fere fino al 30 giugno 2027. Nasce calcisticamente nella Fiorentina poi colleziona 130 presenze in Serie C con 3 reti con le maglie di Padova, Sambenedettese, Messina, Mantova e Lucchese; in Serie B i gettoni sono 100 con Perugia, Virtus Entella, Crotone (con i calabresi anche una presenza in Serie A), Cesena e Livorno. Con le Nazionali giovanili azzurre vanta 22 presenze, tra Under 16, 17, 18, 20 e 21.