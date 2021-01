Ternana, Leone chiude al mercato: "I numeri dicono che non ne abbiamo necessità"

Il direttore sportivo della Ternana Luca Leone intervistato dal Messaggero ha parlato del mercato di gennaio che vede la squadra umbra ferma e senza la necessità di rinforzare una rosa che sta dominando il proprio girone in Serie C: "È la prima volta che mi accade e ne sono ovviamente felice. Quello di gennaio è un mercato di riparazone e i numeri della squadra indicano con chiarezza che non ne abbiamo necessità. Tutto è migliorabile certamente, ma anche la gara con la Juve Stabia ha dimostrato che questa Ternana ha una solidità e un'identità inequivocabili. È una squadra che sa bene cosa vuole e come ottenerlo".