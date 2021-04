Ternana, Vantaggiato e il gol in rovesciata: "Ho il video di Zampagna che mangia l'erba"

Se avesse segnato in rovesciata Riccardo Zampagna avrebbe mangiato un ciuffo d'erba: e così è stato, l'ex Atalanta ha dovuto pagare pegno perché nel match contro la Cavese Daniele Vantaggiato - oggetto della "scommessa" - ha segnato in rovesciata.

L'attaccate della Ternana, fresca di promozione in B, ha così parlato in merito alla promessa: “Il ciuffo d’erba Riccardo Zampagna l’ha mangiato ed ho anche il video che conservo gelosamente. Vogliamo vedere se riusciamo a farlo diventare virale e magari legarci un’iniziativa di beneficenza. Vi dico una cosa, mentre stavo facendo la rovesciata già ridevo”, le dichiarazioni raccolte da ternananews.it.