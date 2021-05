tmw Dg Pontedera: "Già a metà stagione si pensa al futuro: così si programma al meglio"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il Dg del Pontedera Paolo Giovannini ha parlato anche del progetto granata: "Nel calcio quando si fa un bilancio non si tira una riga a fine anno, ma si inizia già a metà anno a parlare del futuro. O almeno, così abbiamo sempre fatto a Pontedera, avendo anche avuto la fortuna di centrare risultati che ci hanno permesso di programmare, situazione che ha poi creato un avantaggio anche sulle dirette concorrenti. Questo storico ci ha anche permesso di avere considerazione e credibilità all'esterno, anche con importanti club. Non nascondo che questo anno, dopo la rinuncia ai playoff della passata stagione, le dimissioni di due storici presidenti come Tagliagambe e Boschi, le mie incertezze sul rimanere in granata, ero molto preoccupato, ma siamo ripartiti con slancio e fiducia, e niente ha influito sul percorso"