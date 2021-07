tmw Gubbio, il terzino può arrivare dall'Atalanta: si prova a chiudere per Ghislandi

Oggi alle 11:49

Tra gli elementi di spicco dell'Atalanta Primavera, per Davide Ghislandi sembra arrivato il momento del salto tra i professionisti. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il terzino classe 2001 è finito nel mirino del Gubbio, che starebbe lavorando con la Dea per un positivo esito della trattativa.

Attesi sviluppi.