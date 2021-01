tmw Il Mantova fa concorrenza al Palermo per Di Gaudio del Verona

Non solo il Palermo. E' infatti emerso nei giorni scorsi l'interesse del club rosanero per Antonio Di Gaudio, duttile elemento offensivo in uscita dal Verona, ma, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, non è solo la società siciliana ad aver messo nel mirino il classe '89: su di lui è forte l'interesse del Mantova.