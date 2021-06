tmw L'AlbinoLeffe vuole rinnovare Zaffaroni. Ma c'è la Juve Stabia; e la Serie B

vedi letture

Dopo l'ottima stagione conclusa con la semifinale playoff, l'AlbinoLeffe, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sarebbe intenzionato a rinnovare il contratto - in scadenza - con mister Marco Zaffaroni. Attenzione, però: sul tecnico è forte il pressing della Juve Stabia.

Anche se sullo sfondo rimane il Lecco, e la Serie B: il ChievoVerona, infatti, per il nuovo progetto gialloblù orientato molto probabilmente su una linea verde, ha sondato il terreno per il mister.