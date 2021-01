tmw Palermo, il CEO di Algebris Davide Serra pensa all’acquisto del club: i dettagli

Possibile svolta societaria per il Palermo, che potrebbe avere un cambio di rotta e ambizioni come i vecchi tempi. C’è infatti un interesse che potrebbe sfociare in qualcosa di più nelle prossime settimane. Ad aver sondato il terreno è Davide Serra, classe 71, abile stratega della finanza e CEO del fondo di investimento Algebris che ha già investito nella città di Palermo in alcune strutture alberghiere prestigiose. E il Palermo Calcio sarebbe il completamento di un investimento che parte da lontano. Serra in caso di buon esito di una trattativa ancora tutta da impostare, potrebbe riconsegnare una dimensione competitiva e ambiziosa ai rosanero. Possibili smentite di rito a parte, ci sarebbe la volontà dell’imprenditore di investire nel mondo del calcio. E farlo con il Palermo significherebbe accedere dalla porta principale. Ma al vaglio di Serra ci sarebbero anche altre possibilità. Sullo sfondo anche un’idea Trapani ancora tutta da verificare e approfondire. Ma il Palermo avrebbe altre prospettive e dimensioni. Resta da valutare l’intenzione dell’attuale proprietà. In questo senso i prossimi giorni potrebbero essere indicativi per capire la fattibilità di un affare ancora tutto da impostare.