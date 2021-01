tmw Samb, fine prestito anticipata per Masini del Genoa? Tre club di C su di lui

Potrebbe terminare anzitempo l'avventura del centrocampista Patrizio Masini alla Sambenedettese: come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il classe 2001 potrebbe far presto rientro al Genoa, che lo girerebbe comunque nuovamente in Serie C.

Diverse le pretendenti, tra le quali spiccano Catanzaro, Lecco e Fermana.